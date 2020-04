Coronavirus, Villa Dragonetti un caso da primato: nessun positivo nella struttura

Nel pieno dell'emergenza Coronavirus, Villa Dragonetti a Trani detiene un invidiabile primato: nessuno degli attuali 73 ospiti è positivo al Covid-19. Sono loro i più fragili, i più esposti alla minaccia del coronavirus: gli anziani d'Italia, ma quelli che risiedono nella casa di riposo locale non hanno contratto il virus e salvare la loro vita è stata forse l'impossibilità di incontrare i loro parenti. Dal 26 febbraio, infatti, gli ospiti di Villa Dragonetti sono in isolamento, da ben prima, cioè, che fosse emanato il decreto del premier Conte.Gli ospiti, insieme ai 44 dipendenti e alle 9 suore, sono stati sottoposti tutti a tampone con risultati negativi. Merito, dunque, di un protocollo applicato sin dai primi giorni dell'epidemia dalla struttura. Nei giorni dei contagi a raffica di tante case di riposo, il caso di Villa Dragonetti sembra unico. Una notizia positiva per tutta la città.