Giovani e anziani insieme tra Madonna di Fatima e Centro Dragonetti

Incontro generazionale tra giovani e giovanissimi del gruppo dei ragazzi (del Cammino di Fede) della parrocchia della Madonna di Fatima e gli anziani del Centro Dragonetti. Domenica 22 alle 16 accompagnati dal parroco e dagli altri padri Rogazionisti, i ragazzi "scambieranno" la propria esperienza di vita all'insegna dell'entusiasmo e del percorso spirituale intrapreso con la parrocchia e la "narrazione" del proprio cammino da parte degli anziani in grado di trasmettere il proprio vissuto, i propri valori.Un'ottima esperienza rigenerante e corroborante dal punto di vista spirituale alle porte del Natale, per uno scambio di "doni" non materiali ma realmente preziosi ( gioia di vivere da una parte, saggezza dall'altra).