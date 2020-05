Villa Dragonetti, i complimenti del sindaco a tutto il personale della struttura

7 foto Villa Dragonetti

Nella mattinata di ieri il sindaco di Tran, Amedeo Bottaro, insieme all'assessore ai Servizi sociali Patrizia Cormio e al capo di Gabinetto Riccardo Mansi, ha visitato Villa Dragonetti. Scopo della visita è stato quello di complimentarsi per l'ottimo lavoro svolto dalla direzione della R.S.S.A. insieme a tutti gli operatori e alla Congregazione e per esprimere il suo apprezzamento in considerazione dei risultati ai tamponi effettuati.Questi ultimi, tutti negativi, erano stati eseguiti per tutto il personale, le suore e gli ospiti. Il sindaco ha sottolineato la massima disponibilità qualora dovesse essere necessario. L'incontro è avvenuto nei giardini della struttura rispettando il distanziamento opportuno.