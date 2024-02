Corteinfiore con lo chef Felice Lasorsa ai fornelli del Festival di Sanremo

Con la Puglia, ai fornelli del Festival di Sanremo 2024 c'è anche Corteinfiore con lo chef Felice Lasorsa.A 24 anni dall'apertura, Corteinfiore arriva a Sanremo dove proporrà la sua idea di cucina, esprimendo una forte identità mediterranea sempre in evoluzione.I profumi e i sapori pugliesi saranno protagonisti nell'area Vip-Lounge per le attività di Oltre il Festival.Artisti, celebrities, talent, addetti ai lavori e le radio del gruppo Mediaset avranno il piacere di "godere" della cucina pugliese per un'intera settimana.Una villa in stile liberty-moresco ospiterà nel suo giardino di 600 m² una sala trasparente, una sorta di Cristal Restaurant, al cui interno gli illustri ospiti di Sanremo racconteranno e si racconteranno.