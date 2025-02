Cota Sud: il consigliere comunale Vito Branà, del Movimento 5stelle, scrive alla Soprintendenza ed alla Regione

3 foto Costa Sud

Sui lavori in corso che riguardano il tratto costiero a sud di Trani, interviene il consigliere Vito Branà del movimento 5Stelle per una richiesta di accertamenti di conformità dei lavori di riqualificazione indirizzata alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Foggia e Bat, ed al Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia. Questo il testo.ni. "Il sottoscritto Dott. Vito Branà, in qualità di consigliere comunale del Movimento 5 stelle di Trani, in relazione alle opere in oggetto, con la presente chiede di accertare se i lavori in oggetto attualmente in corso, in particolare presso l'area costiera denominata "Le Conche", siano conformi alle prescrizioni della Soprintendenza datate 10.03.2023 e all'autorizzazione paesaggistica n. 1/2023 del 23.02.2023, che si allegano in copia unitamente a documentazione fotografica eseguita nei giorni scorsi. Ciò al fine di garantire la tutela dell'area in oggetto, ad alto valore naturalistico. In attesa di riscontro, porge distinti saluti" . Trani, lì 10.02.2025. Dott. Vito Branà Consigliere comunale del Movimento 5stelle di Trani".