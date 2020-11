Covid, a Trani circa 150 casi. Bottaro: «Coprifuoco anticipato alle 18»

Social Video 3 minuti 150 casi e coprifuoco anticipato alle 18

Non si arresta la corsa del Covid a Trani, come nel resto d'Italia: in città i contagi salgono a circa 150 anche se il dato è in continua crescita. A dichiararlo è il sindaco Amedeo Bottaro che è ritornato ad aggiornare la cittadinanza con una nuova video diretta.A fronte di questi dati sul tavolo del sindaco è pronta un'ordinanza che anticipa alle ore 18 la limitazione di accesso ed il divieto di assembramento nella cosiddetta "zona rossa" che tuttavia sarà ampliata rispetto le aree già indicate ( leggi qui ). "Si potrà solamente accedere e andar via dagli esercizi commerciali", ha specificato il primo cittadino.Un provvedimento che sarà valido anche sabato e domenica: "Niente passeggiata - per essere chiari - giù al Porto", ha chiosato Bottaro.Regole ferree anche per l'asporto: serrande alzate fino alle 22. Nel locale si potrà accedere solo mantenendo distanza di almeno 1 metro e con obbligo di mascherina.Dobbiamo cercare di stare quanto più possibile a casa, almeno fino al 3 dicembre."Scuole: rimarranno chiuse. Emiliano non ha revocato l'ordinanza", è ritornato a ribadire il sindaco. Si prosegue con la didattica a distanza."Tutto questo non ci può fermare: domani verranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i concorsi per accedere al Comune di Trani - ha detto in chiusura -. Mi auguro in una grande partecipazione da parte di noi tranesi. Si arriverà a 50 posizioni di lavoro: confido in una partecipazione motivata e preparata di tanti di voi".