Covid, Emiliano annuncia: «Dal 24 dicembre al 7 gennaio Italia zona rossa»

L'Italia va verso la zona rossa generalizzata su tutto il territorio nazionale durante il periodo delle feste natalizie, per evitare assembramenti in famiglia o nei luoghi pubblici e contenere i contagi Covid-19. Conferme sono arrivate da Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, che ospite di Pomeriggio 5 ha anticipato il contenuto del vertice in corso fra governo e regioni.«Il governo, visto che tra il 24 dicembre e il 7 gennaio c'è un sostanziale rallentamento della vita e quindi aumenta il rischio di aggregazioni non necessarie, ha pensato di dare un'ulteriore botta alla curva dei contagi mandando in rosso tutto il Paese», ha detto Emiliano.Il governatore ha, poi, spiegato che - da parte loro - i presidenti di regione hanno accolto con un certo favore la decisione che l'esecutivo ratificherà nelle prossime ore.