Croce Bianca: domani le prenotazioni per la mappatura dei nei gratuita

Necessario recarsi nella segreteria della sede in via Fusco

Confermate anche per sabato 17 dicembre 2022 (ore 8.30 - 13.00)le visite dermatologiche per la mappatura dei nei.La Direzione Sanitaria ed il Consiglio Direttivo del Sodalizio hanno confermato che, sempre per il Centenario della Croce Bianca, in collaborazione con il Lions Club Trani Ordinamenta Maris, gratuitamente, presso la sede di Via E. Fusco n. 57, si svolgerà l'attività di screening per la mappatura dei nei.Si invitano gli interessati a prenotarsi, recandosi personalmente, venerdì 16.12.22, ore 15.30/17, presso la segreteria della Croce Bianca, fornendo i propri dati (nome, cognome e numero di cellulare) e ritirando contestualmente la ricevuta di prenotazione. Tale ricevuta dovrà essere presentata il sabato mattina all'ora indicata. Si prega di attenersi strettamente alle indicazioni soprariportate.