Le tre giornate della Croce Bianca: al via da oggi un weekend tra poesia, prevenzione infarto e senso del servizio

Tre giorni di intensa attività culturale, sociosanitaria e di impegno divulgativo presso la Sede della Croce Bianca in Via E. Fusco n. 57.In effetti la Croce Bianca ha organizzato, presso l'Auditorium "S. Loiodice", per venerdì 14 aprile, alle ore 18.00, un incontro con il poeta Paolo Zanardi che sarà presentato da Paolo Polvani e da Raffaella Magliocca, con musiche di Ferdinando Dascoli e di Francesco De Mango.Per sabato 15, alle ore 18.30, la Croce Bianca ed il Lions Club Trani Ordinamenta Maris hanno invitato il Prof. Marco Matteo Ciccone, Direttore di Cardiologia dell'Uniba, a tenere una Conferenza sul tema "Cosa devo fare per evitare l'infarto". Sarà moderatore il Dott. Gianni Franco, Socio Lions.Infine tutte le Associazioni presenti nella palazzina di Via Fusco, domenica 16 aprile, saranno a disposizione dei Cittadini per dare loro informazioni e spiegazioni di quanto viene svolto nelle proprie sedi in Croce bianca ed anche all'esterno con le attività proprie di ciascun Sodalizio rivolte alle necessità ed ai bisogni di chi cerca cultura, informazione sociale ed assistenza sanitaria.La Giornata del Servizio in Croce Bianca per domenica 16 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, si tiene in concomitanza del Lions Day, che è la Giornata nazionale delle attività di servizio realizzate dai Lions in Italia e nel mondo.Il Presidente della Croce Bianca ringrazia i Soci di tutte le Associazioni che hanno aderito e che sono presenti nell'immobile della Croce Bianca, di seguito elencate: Agesci Scout Trani 1, ARGES, Carro dei Guitti, CONTESTO Lab, Croce Bianca, DIABat, Club Trani Ordinamenta Maris, LIFHE, Raggio Verde e USPA.La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.