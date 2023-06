"Imparate dal Sud. Lezione di sviluppo all'Italia": domani Lino Patruno in Biblioteca a Trani

Il Lions Club Trani Ordinamenta Maris in collaborazione con l'Associazione Croce Bianca ed il Comune di Trani, terrà un evento culturale presso la Biblioteca "G. Bovio" di Trani per il giorno 23 giugno p.v. dalle ore 17.30.Elio Loiodice, presidente dei due enti organizzatori dell'evento, dopo i saluti istituzionali, presenterà l'ospite Lino Patruno, già direttore per tredici anni della Gazzetta del Mezzogiorno, docente di Beni Culturali ed informazione presso l'Università di Foggia, di Comunicazione pubblica ed Economia della pubblicità dell'Università di Bari, attualmente a capo di un laboratorio di giornalismo e scienza della comunicazione e direttore delle testate del Master del giornalismo, docente presso la L.U.M. di Storia Economica del Mezzogiorno.Lino Patruno presenterà il libro "Imparate dal Sud. Lezione di sviluppo all'Italia", una disamina del divario tra Nord e Sud attraverso un'operazione verità che mette in luce le potenzialità e le sorprese di un Mezzogiorno, troppo spesso trascurato.L'autore sarà intervistato dall'avv. Alessandro Moscatelli e sarà occasione per offrire interessanti spunti di riflessione e di informazione.La cittadinanza è invitata.