Croce Bianca: multiscreening sabato 25 marzo, da domani le prenotazioni in sede

CONFERMATI anche per questo mese gli screening mensili. Per sabato 25 marzo 2023 (ore 9.00 - 12.00)presso la Croce Bianca screening diabetico (presentarsi digiuni), uditivo e visivo.La Direzione Sanitaria ed il Consiglio Direttivo del Sodalizio hanno confermato che,sempre perché "Prevenzione è salute", in collaborazione con il Lions Club Trani Ordinamenta Maris e U.S.P.A., gratuitamente,presso la sede di Via E. Fusco n. 57, si svolgerà l'attività di multiscreening.Si invitano gli interessati a prenotarsi, recandosi personalmente, giovedì 23 p.v., ore 16.00/17.30, presso la segreteria della Croce Bianca, fornendo i propri dati (nome, cognome e numero di cellulare) e ritirando contestualmente la ricevuta di prenotazione. Tale ricevuta dovrà essere presentata il sabato mattina all'ora indicata. Per lo screening diabetico presentarsi a digiuno. Si prega di attenersi strettamente alle indicazioni soprariportate.