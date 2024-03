Oggi la presentazione al Comune dei corsi gratuiti di formazione socio sanitaria della Croce Bianca

Powered by

Questa mattina alle ore 10 nella sala Tamborrino del Comune di Trani sarà presentato il calendario delle iniziative formative previste nel mese di marzo nell'ambito del progetto "Hub Servizi Croce Bianca" con il partenariato della Città di Trani.Il progetto prevede l'istituzione di sei corsi gratuiti di informazione e formazione socio sanitaria che si terranno, a partire dal 19 marzo con cadenza settimanale, nel salone della Croce Bianca, in via Fusco, nei pressi del palazzo municipale.All'iniziativa hanno fattivamente collaborato sei associazioni che hanno aderito alla proposta progettuale della Croce Bianca e che terranno, ciascuno per propria competenza, un corso dedicato: Arges, AIAS, Il Colore degli Anni, Demetra, Operatori Emergenza Radio, Salute & Misericordia.Le persone interessate alla partecipazione ai corsi potranno iscriversi da oggi a lunedì 18 marzo seguendo le indicazioni disponibili sul rinnovato sito web della Croce Bianca raggiungibile al seguente indirizzo https://www.crocebiancatrani.org/I corsi sono gratuiti con frequenza obbligatoria.Alla presentazione di tutta l'attività e del calendario delle iniziative formative interverranno il sindaco della città, Amedeo Bottaro, il presidente della Croce Bianca Trani, Elio Loiodice, ed i rappresentanti delle sei associazioni coinvolte nel progetto.