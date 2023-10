Come evitare l'infarto? Domani un incontro nella sede della Croce Bianca di Trani

Si parlerà di metodi, campanelli d'allarme, modi di ascoltare il proprio corpo per prevenire l'infarto nella conferenza che avrà luogo domani nell'auditorium Sabino Loiodice della sede della Croce Bianca di Trani alle 18:30.Il titolo è "Cosa devo fare per evitare l'infarto". Questa è la prima iniziativa congiunta- e ne sono diverse in programma - della Croce Bianca e del Lions club Trani Ordinamenta Maris.Moderatore sarà il Lions Dott. Gianni Franco, relatori il prof. Marco M.atteo Ciccone (Cardiologia Universitaria – DIM Dipartimento di Medicina Università degli Studi di Bari) e la dott.ssa Annapaola Zito (Dirigente Medico Cardiologo – ASL BRINDISI).In tale occasione la Croce Bianca presenterà la pubblicazione del primo "Quaderno della Salute" relativo all'Osteoporosi (atti e relazioni della relativa conferenza tenuta dal prof. Cantatore e dai suoi assistenti nell'aprile scirso).A richiesta, lasciando il proprio nome cognome e telefono, verrà consegnata una copia. Il rilascio dei propri dati consentirà agli organizzatori per comunicare tutte le prossime iniziative.Il Presidente del Lions e della Croce Bianca si augura di poter continuare queste pubblicazioni con una collana di "Quaderni della Salute ".