Croce Bianca, oggi si parla di Diabete: conoscerlo, prevenirlo, curarlo

Sabato 28 gennaio, in mattinata Croce Bianca con Lions e Rotary, saranno presenti in sede per eseguire il multiscreening ai cittadini prenotati. Nel pomeriggio, alle ore 17.30, presso l'Auditorium "S. Loiodice" della Croce Bianca (Via E. Fusco 57 - Trani) si terrà la seconda Giornata sul diabete che vedrà moderatore il Socio della Direzione Sanitaria dott. Michele Mastrodonato e tra i relatori il diabetilogo dott. Antonio Caretto con il podologo Antonio Del Mastro. In questa seconda Giornata sul Diabete ci si occuperà di COMPLICANZE DEL DIABETE (parte I).È prevista una terza Giornata sul Diabete per sabato 25 febbraio 2023 in cui ci si occuperà di COMPLICANZE DEL DIABETE (parte II). «Rivolgo l'invito a tutti i cittadini di partecipare a questi interessantissimi ed importanti convegni», è l'invito del Presidente della Croce Bianca ing. Elio Loiodice.