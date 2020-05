Croce Bianca Trani, effettuati i primi test sieriologici

Sabato 13 giugno si potranno effettuare, su prenotazione presso la Croce Bianca di Trani, i test sierologici per la ricerca degli anticorpi IgG e IgM.Il primo appuntamento si è svolto mercoledì 27 maggio, sempre presso la sede della Croce Bianca di Trani, sotto il patrocinio del Comune di Trani (con la presenza del Sindaco Bottaro e del Comandante della P. L. Cuocci), quando sono stati effettuati, su prenotazione circa 100 test sierologi per la ricerca degli anticorpi IgG e IgM, ad opera di medici volontari (il dr. Carlo Avantario, il dr. Luigi Ceci, la dr.ssa Angelica Mastrodonato, la dr.ssa Nica Stella, il dr. Michele Mastrodonato, il dr. Alessandro Mastrorilli, il dr. Saverio Sgarra e il dr.Pasquale Avantario) e infermieri altrettanto volontari (Ilario Scaringella e Daniele Oliva).È arrivato il camper della prevenzione dell'O.d.V. Lions for Health, con i kit sierologici, che sta girando l'Italia, ed è stato allocato nel piazzale antistante la sede della Croce Bianca.I primi a sottoporsi al test sono stati alcuni agenti della Polizia Locale, alcuni operatori degli OER, alcuni dipendenti comunali, alcuni operatori sanitari e tanti cittadini volontari solo su prenotazione. Ricordiamo che il test indica lo sviluppo di anticorpi, che fa presupporre l'avvenuto contatto con il virus, in epoca passata o recente, a seconda del tipo di proteine anticorpali rilevate (IgM o IgG).In caso di positività al test, in collaborazione con i medici curanti, i pazienti andranno poi sottoposti al tampone, che rimane l'unico dispositivo attualmente valido per confermare la presenza del virus in un determinato momento.Il servizio è stato possibile grazie alla collaborazione degli OER Trani (che si sono occupati di regolamentare gli accessi), dell'UDAI, dei Lions di Trani Bisceglie ed Andria, nonchè dell'Amiu di Trani, che ha sanificato i locali.