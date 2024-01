Da lunedì apre a Trani lo sportello d'ascolto per i malati di Alzheimer

Da lunedì 22 gennaio a Trani, in Via Calatafimi, 89, apre lo Sportello d'ascolto per familiari e caregiver delle persone con disturbi cognitivi e altre forme di demenza.L'iniziativa, a cura dei volontari dell'Associazione Alzheimer BAT ODV, si basa sul supporto di professionisti e vuole essere un primo punto di riferimento per l'intero territorio in favore di chi si prende cura della persona malata al fine di fornire informazioni utili, consulenze e sostegno psicologico. I servizi sono gratuiti e rivolti a tutti coloro che vivono l'esperienza della malattia di Alzheimer o altre forme di demenza.Lo sportello è attivo dal lunedì al venerdì secondo i seguenti orari:LUN. dalle ore 16,00 alle ore 18,00MAR. dalle ore 10,00 alle ore 12,00MER. dalle ore 16,00 alle ore 18,00GIO. dalle ore 16,00 alle ore 18,00VEN. dalle ore 16,00 alle ore 18,00.Per appuntamenti e informazioni è possibile telefonare al numero 3391881560, dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 19, oppure inviare una mail all'indirizzo info@alzheimerbat.it mailto:info@alzheimerbat.it.