Da oggi torna in vigore la Ztl nelle principali vie del centro storico

A far data da sabato 12 febbraio 2022 torna in vigore la zona a traffico limitato di via Mario Pagano (tratto compreso fra via Annunziata e piazza Libertà), di piazza Libertà, di via Mario Pagano (tratto compreso fra piazza della Repubblica e piazza Libertà), via Ognissanti (tratto compreso fra piazza Libertà e piazza campo dei Longobardi) e Piazza campo dei Longobardi.Come da delibera di Giunta comunale numero 191/2019, la ztl sarà attiva, con ausilio dei varchi, con le seguenti modalità: giorni prefestivi dalle ore 16 alle ore 24 e giorni festivi dalle ore 00 alle ore 24.Con l'attivazione della ztl del centro storico ed a causa delle chiusure di alcune strade per i lavori in corso a palazzo Candido, nei giorni prefestivi e festivi l'area portuale resterà aperta per consentire esclusivamente la sosta dei veicoli nella zona della Terra Rossa e di Largo Pastore con successiva uscita dall'area a senso unico di marcia, direzione piazza Plebiscito."Contestualmente ai provvedimenti di viabilità – spiega l'assessore alla polizia locale, Cecilia di Lernia – con specifico atto di indirizzo ho chiesto un rafforzamento delle misure di controllo nelle vie del centro nonché l'utilizzo dei dispositivi elettronici già in dotazione al Corpo della Polizia Locale con particolare attenzione alle violazioni del codice della strada riguardanti i parcheggi in prossimità e davanti a strisce e stalli".