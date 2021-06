Da Zaky al Genio Guastatori, da Irene Carbonara ad Angela Bini: in arrivo nuove benemerenze

La Commissione Affari Istituzionali, la cui delega assessorile è assegnata a Carlo Laurora, ha approvato nella seduta di ieri gli adempimenti per alcune proposte di benemerenze.In particolare si è trattato della proposta di conferimento di Cittadinanza Onoraria al "Milite Ignoto" in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell'Altare della Patria (1921-2021); la proposta di Cittadinanza Onoraria al XXI Reggimento "Genio Guastatori" con sede nella Caserma "gen. Giuseppe Amico" di Caserta; proposta di conferimento di Cittadinanza Onoraria allo studente egiziano dell'Università di Bologna Peter Georde ZakY; proposta Cittadinanza benemerita "Sigillo della città" alla sig.ra Irene Carbonara, al rag. Domenico D'Addato e alla prof.ssa Angela Bini.Tutte le proposte sono passate all'unanimità dei presenti (fanno parte della Commissione i capigruppo di tutti i partiti rappresentati in consiglio comunale); assente Ferri nel corso della votazione su Zaky; astenuto Di Leo su proposte per Bini e Carbonara.