Si è svolta nella Sala Tamborrino a Palazzo di Città la cerimonia di conferimento della cittadinanza benemerita "Sigillo della Città" al rag. Domenico D'Addato: il sindaco Amedeo Bottaro ha consegnato l'attestato, alla presenza del vice sindaco Fabrizio Ferrante e del consigliere comunale Patrizia Cormio, ad un "Mimì" D'Addato emozionato e circondato da parenti ed amici per festeggiare l'importante riconoscimento assegnatogli (come da deliberazione del consiglio comunale n.32 del 23 giugno 2021).Queste le motivazioni a supporto della scelta dell'amministrazione comunale di conferire la cittadinanza benemerita "Sigillo della Città" al rag. Domenico d'Addato: "Per l'encomiabile impegno civico e nell'istituzione svolto sempre con assoluta competenza ed al servizio della città".Domenico D'Addato, 82enne tranese, che attualmente presiede lo Sporting Club da due mandati, è stato a lungo impegnato come amministratore comunale a partire dagli anni '70 fino al termine del decennio successivo, dirigente regionale del Psdi, con incarichi di pro-sindaco e assessore con deleghe fra l'altro al bilancio, ai lavori pubblici e alla Polizia Municipale, portando a termine in quegli anni numerose opere come la sede del Tribunale a Palazzo Torres, il restauro e riapertura del Monastero di Colonna, la creazione di piazza Dante, e numerose altre anche di importante carattere sociale e culturale.La cittadinanza benemerita è "un'onorificenza conferita a persone fisiche, italiane o straniere, nate nella città di Trani (o a persone giuridiche, la cui onorificenza, in tal caso, viene conferita ad un rappresentante), che si siano distinte nel corso della vita per un particolare valore civile, con opere concrete, ad esempio nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale o filantropico e che, collaborando alle attività e finalità della Pubblica Amministrazione, con atti di coraggio e abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla città di Trani, promuovendone l'immagine ed il prestigio e/o abbiano ad ogni modo concorso alla crescita del bene comune".