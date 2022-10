Dal 5 novembre sospesa la Ztl sul Porto di Trani

Lunedì 31 ottobre 2022 (prefestivo) la zona a traffico limitato dell'area portuale sarà attiva dalle 18 all'1. Martedì 1 novembre (festivo) i varchi saranno attivi dalle 10 alle 24. Dal fine settimana successivo si cambia.Da sabato 5 novembre 2022 e fino a nuova disposizione è sospesa la ztl in area portuale (tratto compreso tra piazza Tiepolo e piazza Sedile San Marco) e contestualmente riattivata la ztl in via Mario Pagano (tratto compreso tra piazza della Repubblica e piazza Libertà).L' attivazione della zona a traffico limitato in via Mario Pagano (limitatamente al tratto compreso tra piazza della Repubblica e piazza Libertà) avverrà con le seguenti modalità: prefestivi dalle ore 16 alle ore 22, festivi dalle ore 10 alle ore 22.