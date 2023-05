Dall'analogico al digitale, la storia della cinematografia al Circolo "Dino Risi"

Venerdì 19 maggio alle ore 18 sarà ospite del Circolo del cinema Dino Risi il critico cinematografico Luca Pallanch, autore con Domenico Monetti del libro "Per i soldi o per la gloria - Storie e leggende dei produttori italiani dal dopoguerra alle tv private", edito dal Centro Sperimentale di cinematografia e Minimum Fax.Il libro raccoglie confessioni e testimonianze dei produttori cinematografici italiani dal dopoguerra alle tv private.L'incontro sarà presentato da Maria Grazia Filisio e moderato da Vito Santoro e Lorenzo Procacci Leone.L'evento, in collaborazione con il South Italy International Film Festival di Barletta, sarà un'occasione per parlare della produzione cinematografica e televisiva tra il passato dell'analogico e il futuro del digitale e delle piattaforme. Ingresso libero (Per informazioni contattare il numero 3406335727)