Dantedì, alla scuola Petronelli attività di scrittura e pittoriche sulla Divina Commedia

Il 25 marzo è il "Dantedì", cioè la giornata dedicata a Dante Alighieri. E' stata istituita dal Consiglio dei ministri in vista dei 700 anni dalla scomparsa del Sommo Poeta che cadranno nel 2021. Gli alunni, i genitori, del 2°CD Mons Petronelli, incontreranno Dante e la sua opera la "Divina Commedia" attraverso attività di scrittura, lettura, pittoriche, di ascolto e visione e anche.DanteSocial intende valorizzare l'opera di Dante sui social network, grazie al coinvolgimento di docenti e classi di ogni ordine e grado, sotto il coordinamento delle équipe formative territoriali, presenti in ciascuna regione.Le classi rielaboreranno in modo creativo diverse proposte didattiche, organizzate in cinque aree tematiche: divine parole, divine immagini, divini suoni, divini giochi e divini progetti. In particolare le classi giocheranno con Divine Parole: rappresentazione in calligrammi delle terzine di un canto partendo dalla scelta delle parole chiave di un canto, composizione di un nuovo testo poetico, versione con emoji di versi danteschi, divine immagini con quadri in pixel art, divini progetti e creazione di gadget indossabili.