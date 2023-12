Degustazione casual, domani festa del vino ad Ognissanti

Ognissanti, Food & More e Officina del Vino ritornano con la settima edizione della "Degustazione Casual" lunedì 18 dicembre 2023. Si tratta di una festa informale dedicata al vino italiano ed europeo, per la prima volta "Xmas Edition". L'evento si svolgerà presso Ognissanti, situato sul porto turistico di Trani, in via Banchina al Porto 8/6.La degustazione offrirà un viaggio enoico e gustativo attraverso diverse regioni dell'Italia, Francia, Germania, Austria, Spagna e Slovenia. Inizieremo il nostro percorso dalla Puglia, attraversando, poi, la penisola e spaziando dalla Champagne alla Borgogna, dall'Alsazia alla Mosella e oltre.Cosa Aspettarsi, degustazioni eccezionali: vini provenienti da varie regioni italiane ed europee. Avrete l'opportunità di degustare una vasta selezione di vini, dai rossi robusti ai vini bianchi eleganti, accompagnati da esperti sommelier che vi guideranno attraverso questa esperienza sensoriale.Gastronomia Deliziosa: Tutta la parte gastronomica sarà curata dalle cucine di Luce e quella di Ognissantino insieme a Sofood e Officina del Vino.Biglietti: l'ingresso all'evento Degustazione Casual è a pagamento e include 8 ticket di degustazione personalizzati. I biglietti possono essere acquistati su EVENTBRITE (clicca qui ).Unisciti a noi, nel periodo più bello dell'anno, per una serata straordinaria dedicata al vino e alla gastronomia, perfetto per chi è appassionato di vino, per gli amanti della cucina e per chiunque sia in cerca di una nuova esperienza.Vi aspettiamo a Trani per un'indimenticabile Natale dei sensi.