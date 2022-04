Con l'inizio della primavera riapre il rooftop di Ognissanti

Cocktail e piatti speciali per chiunque voglia guardare la città di Trani dall'alto

Riprendono a gran ritmo champagnerie, oyster bar, mixology e vineria con un'ampia gamma di sapori ricercati e provenienti da tutto il mondo. Ognissanti prende il nome dalla chiesa romanica su cui si affaccia. Luogo di benedizione per i crociati in partenza da Trani verso la Terra Santa, contribuisce a far diventare la città crocevia di culture e luogo di continui scambi. La storia passata è stata la principale fonte d'ispirazione della concept drink list, studiata dal bar manager Andrea Malcangio.

Una rivisitazione dei grandi classici come lo spritz che è possibile assaporare nella sua rilettura moderna "Non è spritz" o "Il Negroni secondo noi". Un mix di sapori e storia con un tocco di ironia, capaci di far viaggiare negli angoli sperduti del mondo con i suoi sapori etnici.

Ognissanti è l'incontro tra due mondi e due tempi differenti. In questo modo la tradizione incontra la modernità tra crudi di mare e tradizionalità pugliesi home made.

Per la primavera, si potrà godere del rooftop solo durante il weekend, fino a quando, con l'estate alle porte, si potrà accedere tutti i giorni della settimana.

Allo stesso ritmo delle stagioni, anche il rooftop di Ognissanti sboccia in tutta la sua bellezza. Due giorni dopo l'inizio ufficiale della primavera, la terrazza del palazzo Settecentesco ritorna ad aprire le porte di casa in tutto il suo fascino naturale per accogliere chiunque voglia guardare la città di Trani dall'alto.