Fondazione Seca, l'1 novembre visita guidata nel centro storico

La Fondazione S.E.C.A. ed il Polo Museale Diocesano di Trani, in collaborazione con l'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, presentano Ognissanti 2023, una visita guidata gratuita tra architettura, arte e memoria storica, mercoledì 1° novembre a partire dalle ore 18,00.La città di Trani è ricca di numerosi edifici religiosi interessanti che vale la pena scoprire. La Chiesa di Ognissanti, conosciuta anche come la "Chiesa dei Templari", un esempio di stile romanico del XII secolo, fa parte del grandioso patrimonio artistico e culturale dell'Arcidiocesi. Il tour guidato partirà proprio da qui: si racconterà delle sue peculiarità architettoniche passando per la storia dei Templari e le curiosità astronomiche legate al luogo.Poi si risalirà fino a piazza Duomo al Polo Museale Diocesano di Trani per visitare la sezione del Lapidarium nel Museo Diocesano. Durante il Medioevo, nella città di Trani la lastra tombale era un tipo di sepoltura utilizzata per le personalità di rilievo quali: vescovi, cavalieri, medici e professori universitari. Le lastre scolpite venivano collocate sul piano del pavimento degli edifici religiosi, corrispondevano a veri e propri sepolcri, la cui funzione consisteva nel rappresentare prestigiose categorie sociali. Nella sezione del lapidario del Museo sono esposti diversi esempi di monumenti sepolcrali dal XIV al XVII secolo, tra cui le lastre marmoree del Arciv. Giovanni Battista De Ogeda (1560-1573) e la lastra tombale di Cornelia Palagano, figlia di Giustina Rocca, prima avvocatessa d'Italia nata a Trani.Per info e prenotazioni: tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it.