Chiara Nasti: «Eternamente grata a Trani»

Le celebre influencer torna spesso in città ospite del Resort Ognissanti

Trani ce l'ha nel cuore da quasi dieci anni Chiara Nasti, influencer da 4 milioni di followers che tiene il passo a Chiara Ferragni con i suoi contenuti su Instagram. Dal Resort Ognissanti, da cui ha scattato le fotografie pubblicate sulle sue storie di Instagram, una vera e propria dichiarazione d'amore alla città nella quale ha abitato per sei mesi e che le è rimasta nel cuor per l'accoglienza dei suoi cittadini. «Non dimenticherò mai come questa gente questo posto mi hanno fatto sentire...eternamente grata», è stato il suo commento.