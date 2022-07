Mara Venier e Alberto Matano a Trani, dal Rooftop di Ognissanti rimangono rapiti dalla bellezza della vista panoramica

Svelato il segreto, è Ognissanti! Ieri Mara Venier, la popolarissima conduttrice di 'Domenica In', aveva postato delle stories sul suo profilo Instagram, in compagnia dell'amico Alberto Matano. La zia Mara nazionale un mese fa aveva unito civilmente in uno splendido resort vicino Roma proprio Il noto giornalista e conduttore del programma pomeridiano sulla rete ammiraglia Rai 'La vita in diretta' e il suo compagno, l'avvocato cassazionista Riccardo Mannino. Dalle stories si evince che tra i due ci sia molta complicità, tant'è che alla domanda di Matano alla zia Mara nazionale: dove siamo? È un segreto! La Venier risponde scherzosamente in viaggio di nozze! Ma poi la videocamera del cellulare allarga il campo e mostra il panorama che si gode dal Rooftop di Ognissanti, partendo proprio dalla chiesetta di Ognissanti del XII secolo, adiacente alla struttura polifunzionale, e la Venier esclama: «Però è pazzesco, è di una bellezza!».I due conduttori della Rai erano in zona perché ospiti in serata della maratona digitale Digithon nella vicina Bisceglie. Alla fine delle storie zia Mara saluta i suoi follower, passando dinanzi al Castello Svevo: «ciao, Trani, sei bellissima, meravigliosa, voglio tornare presto, grazie dell'amore e dell'affetto che ci avete dato ieri sera! A me e al 'mi sposo'», continuando così il simpatico siparietto iniziato proprio sulla terrazza di Ognissanti.Dopo le teste coronate di Alberto di Monaco e della principessa del Bahrein, Dana Al Khalifa, e la sua famiglia, il banchiere Andrea Orcel, continua, con i popolarissimi conduttori della RAI, la carrellata di VIP che la struttura, affacciata sul porto di Trani, gestita da Alegra hospitality group, accoglie con la professionalità che la contraddistingue.