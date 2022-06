L’amministratore delegato di Unicredit Andrea Orcel sceglie Trani per incontrare gli imprenditori del territorio

Andrea Orcel, neo amministratore delegato di Unicredit, seconda banca italiana, per la prima volta in Puglia per lavoro, sceglie la città di Trani per incontrare un gruppo di imprenditori locali. Tutto è avvenuto nel pomeriggio di ieri nella corte di Ognissanti, la struttura polifunzionale affacciata sul porto della città. Romano, 58 anni, Orcel ha condotto numerose fusioni e acquisizioni nel settore bancario, tra cui Unicredito e Credito Italiano, che hanno dato vita a UniCredit. Dopo 20 anni in Merrill Lynch, Orcel ha gestito UBS Investment Bank fino al 2018.Antonio de Feudis, chief financial officer del gruppo Alegra che gestisce la struttura, ha accolto il banchiere d'affari assieme al presidente del consiglio comunale Giacomo Marinaro che, in rappresentanza dell'amministrazione, ha dato il benvenuto al ceo, donandogli un libro sulla storia della città di Trani. Orcel è rimasto letteralmente incantato dalla bellezza della città e ha ringraziato della calorosa accoglienza riservatagli.