Deleghe ai consiglieri provinciali: a Federica Cuna la delega al Patrimonio e la riconferma delle precedenti

ll presidente della Provincia BAT Bernardo Lodispoto ha diffuso la comunicazione delle deleghe assegnate ai consiglieri di maggioranza. Oltre alla designazione dei due vicepresidenti, l'andriese Lorenzo Marchio Rossi e lo spinazzolese Pasquale Di Noia, c'è stata l'assegnazione della delega al patrimonio che si aggiunge alla riconferma della deleghe ai Rapporti con le istituzioni scolastiche, l'Assistenza specialistica e rapporti con le Istituzioni Europee. Federica Cuna ha commentato sui suoi profili Social con parole di grande emozione e senso di responsabilità degli incarichi ricevuti."Ringrazio di cuore il Presidente Lodispoto per avermi rinnovato la fiducia, consentendomi di proseguire il lavoro avviato nella precedente legislatura. La delega alle scuole – aggiunge – è un impegno che accolgo con umiltà e determinazione, consapevole dell'importanza di garantire un'istruzione di qualità ai nostri ragazzi. Questa riconferma è la prova che il percorso fin qui intrapreso è stato fruttuoso, e mi impegnerò ancora di più per il bene delle nostre scuole e degli studenti. Inoltre, sono estremamente grata per la delega ai rapporti con le istituzioni europee. Questo incarico rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni durante i quali ho dedicato energie e passione alle relazioni con Bruxelles. Sarò la voce del nostro territorio presso le istituzioni europee, lavorando per promuovere le nostre eccellenze e difendere gli interessi del nostro territorio. Mi impegno a essere presente, ascoltare le vostre esigenze e rappresentare al meglio i valori e le aspirazioni della nostra comunità. Conto sul vostro sostegno e collaborazione per continuare a costruire insieme un futuro migliore per tutti"