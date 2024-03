Eletto il direttivo della sezione A.N.C.R.I. Bat: il Cav. Riccardo Di Pietro è il nuovo presidente

Il, nei locali della prestigiosa sezione dell'associazione nazionale Carabinieri, sono stati ospitati i soci della sezione territoriale(Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica italiana) per l'assemblea elettiva per il rinnovo del direttivo per il prossimo quadriennio; l'Associazione accoglie il maggior numero di Insigniti all'Ordine al merito della Repubblica del nostro Paese.L'assemblea è stata presieduta dal vice presidente nazionale A.N.C.R.I. Cav. Francesco Avena e dal referente regionale Cav. Aurelio Vietri.L'associazione presente in tutta Italia, riunisce gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana e si propone di favorire l'incontro e la conoscenza fra persone accomunate dagli stessi valori morali e stabilire rapporti di fratellanza, al fine di dare concretezza agli ideali ed ai principi a cui gli stessi si ispirano. Inoltre intende offrire, attraverso l'impegno in favore della comunità, una reale e tangibile continuità delle motivazioni che, a suo tempo, hanno dato origine alla concessione dell'onorificenza da parte del Presidente della Repubblica Italiana.Con il motto "Parati Sumus Iterare" l'A.N.C.R.I è al fianco delle istituzioni e della cittadinanza. Ripropone l'ardire dei sentimenti più nobili di ogni insignito, l'etica e l'essenza della vita di soggetti liberi e responsabili, di uomini semplici che hanno saputo, con sentita abnegazione tradurre la loro missione in atti concreti e solidale altruismo. È stato nominato per acclamazione alla carica di presidente il, affiancato nel suo compito dal Vice Presidente Cav.Savino Silecchia di Trinitapoli, dal segretario Cav. Bartolomeo Carbone di Canosa, dal Tesoriere Cav. Salvatore D'Avanzo di Andria e dai consiglieri Cav. Pietro Leo di Spinazzola dal Cav. Leonardo Leonetti di Andria.Il neo Presidente Cav. Di Pietro, nel ringraziare per la fiducia, ha espresso sentimenti di riconoscenza e di impegno a tutti i soci ed ha precisato: "Sono felice e onorato di poter presiedere un'associazione di riconosciuto prestigio, ed è con grande entusiasmo che mi appresto ad iniziare questa nuova avventura. Grande attenzione sarà dedicata all'ulteriore espansione della rappresentatività dell'Associazione, allo sviluppo di nuovi momenti di confronto e condivisione di esperienze tra i Soci. Metterò a disposizione le competenze maturate nel corso della mia esperienza professionale affinché l'Associazione possa assumere un ruolo sempre più rilevante nella comunità, il nostro ruolo nella società è quello che abbiamo rappresentato e rappresentiamo, ci impone l'impegno morale e civile per reiterare con rinnovato slancio le motivazioni che hanno sancito il titolo onorifico".Un ringraziamento particolare per l'ospitalità va al Presidente Michele Galasso ed al direttivo dell'A.N.C. di Trinitapoli, inoltre si ringraziano i soci trinitapolesi nelle persone del Cav. Savino Silecchia neo Vice Presidente, e i soci Cav. Giuseppe Lamacchia, Cav. Dr. Giuseppe Pasquale e il Cav. Savino Landriscina che in qualità di padroni di casa si sono adoperati ad organizzare ed offrire un sobrio buffet a tutti gli intervenuti e ,inoltre, hanno fatto omaggio ad ogni partecipante di alcuni prodotti tipici locali e precisamente di mazzetti di carciofi "violette" tipiche di Trinitapoli e di bottiglie di vino rosso offerte gentilmente dalla "Cantina Casaltrinità".