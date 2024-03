Di Leo: "Ce la metterò tutta a tutelare gli interessi della città di Trani"

«Sono onorato di aver conseguito il risultato dell'elezione a Consigliere provinciale in una data storica (17 marzo) per la nostra Nazione nella quale si festeggia l'Unità nazionale, la Costituzione, l'inno e la Bandiera. Non so bene quanto durerà questa Consiliatura ma so bene che c'è la metterò tutta (come sto facendo in Comune) a tutelare gli interessi della città di Trani delle sue scuole superiori, delle sue strade provinciali, all' interno di tale Ente»: è il commento del neo eletto consigliere provinciale Gianni Di Leo.«Sento di ringraziare il partito al quale mi onoro di appartenere la Lega ed i suoi vertici nazionali regionali e provinciali. Ringrazio infine i consiglieri comunali di centro destra di Trani che mi sono stati vicini con una prova di compattezza che lascia ben sperare per il prossimo futuro. In particolar modo sento di ringraziare il circolo cittadino di Fratelli d'Italia e la sua segreteria provinciale che ha condiviso un percorso unitario di alternanza facendo fare un passo indietro al Consigliere provinciale uscente Emanuele Cozzoli al quale va un mio affettuoso pensiero di amicizia e stima anche per il lavoro da Lui svolto all'interno di tale Ente».