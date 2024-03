Giovanni Di Leo e Federica Cuna i due tranesi eletti al Consiglio Provinciale

Finito in serata lo spoglio dei voti per l'elezione dei consiglieri provinciali.Sono stati Giovanni Di Leo (Lega) e Federica Cuna (PD) i consiglieri tranesi eletti, rispettivamente con 5719 voti e 6768 voti. L'elezione è avvenuta sulla base di liste sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto, ossia i sindaci e i consiglieri comunali in carica dei comuni della provincia BAT.Nella lista 1, "Buona amministrazione per il territorio" gli eletti sonoNOBILE MicheleVITRANI MicheleCALABRESE GennaroDE NOIA MicheleNella lista "Per la BAT" gli eletti sonoMARCHIO ROSSI LorenzoTUPPUTI RosaDI NOIA PasqualeLATTANZIO SalvatoreCAPACCHIONE FabioLUDOVICO Angela