Centrodestra Bat: "Opposizione seria e costruttiva per far rinascere la Provincia"

La seduta si รจ aperta con la proclamazione degli eletti alle elezioni provinciali delloscorso 17 marzo per poi procedere all'approvazione del punto "Piano integrato diattivitร e di organizzazione 2024/2026, rischi corruttivi e trasparenza, obiettivi e lineedi indirizzo".Nell'occasione si รจ costituito il gruppo consiliare di centrodestra "B.A.T. - BuonaAmministrazione per il Territorio" composto dai consiglieri Michele Nobile(Minervino Murge), Michele Vitrani (Canosa di Puglia), Gennaro Calabrese(Barletta), Michele De Noia (Bisceglie) e Gianni di Leo (Trani).๐ˆ๐ฅ ๐œ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐จ๐๐ž๐ฌ๐ญ๐ซ๐š ๐ก๐š ๐ฌ๐ฎ๐›๐ข๐ญ๐จ ๐ซ๐ข๐œ๐ก๐ข๐ž๐ฌ๐ญ๐จ ๐š๐ฅ ๐ซ๐ข๐ž๐ฅ๐ž๐ญ๐ญ๐จ ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง๐ญ๐ž ๐๐ž๐ซ๐ง๐š๐ซ๐๐จ๐‹๐จ๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ญ๐จ ๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐’๐ž๐ ๐ซ๐ž๐ญ๐ž๐ซ๐ข๐š ๐†๐ž๐ง๐ž๐ซ๐š๐ฅ๐ž ๐ฎ๐ง๐š ๐ซ๐ž๐ฅ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ž๐ญ๐ญ๐š๐ ๐ฅ๐ข๐š๐ญ๐š ๐ฌ๐ฎ๐ฅ๐ฅ๐จ ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐จ๐ž๐œ๐จ๐ง๐จ๐ฆ๐ข๐œ๐จ ๐ž ๐ฉ๐ซ๐จ๐ ๐ซ๐š๐ฆ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐œ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐ง๐œ๐ข๐š."I cittadini hanno il diritto di essere informati sullo stato dell'arte della Provinciaanche in virtรน dell'auspicato ritorno al voto popolare. Abbiamo chiesto lumi inmateria di bilancio, dotazione organica, progetti e lavori in corso, obiettivi e scadenzesu viabilitร ed edilizia scolastica"."๐•๐จ๐ ๐ฅ๐ข๐š๐ฆ๐จ ๐ฅ๐š๐ฏ๐จ๐ซ๐š๐ซ๐ž ๐ข๐ง ๐ฆ๐š๐ง๐ข๐ž๐ซ๐š ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ญ๐ข๐ฏ๐š ๐ž ๐œ๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ญ๐ญ๐ข๐ฏ๐š ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฆ๐ข๐ ๐ฅ๐ข๐จ๐ซ๐š๐ซ๐ž ๐ฅ๐š๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐š ๐๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐ง๐œ๐ข๐š. Collaboreremo quando ci sarร da collaborare, denunceremoquando ci sarร da denunciare. La legge Delrio e le recenti gestioni dell'ente hanno difatto allontanato la politica e i cittadini dalla Provincia. Sarร nostro compito, inqualitร di consiglieri provinciali di opposizione, riportare le questioni provinciali alcentro dell'agenda politico/amministrativa del Territorio"."Sul tema della ๐ฏ๐ข๐š๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐šฬ€ abbiamo richiesto il supporto pieno della Provincia inmerito all'๐š๐๐ž๐ ๐ฎ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ e la pulizia ๐๐ž๐ข ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ญ๐ข ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข๐ง๐œ๐ข๐š๐ฅ๐ข ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ซ๐ž๐ฌ๐ฌ๐š๐ญ๐ข dal ๐†๐ข๐ซ๐จ๐Œ๐ž๐๐ข๐ญ๐ž๐ซ๐ซ๐š๐ง๐ž๐จ ๐ข๐ง ๐‘๐จ๐ฌ๐š, seconda gara ciclistica piรน importante d'Italia, inprogramma dal 18 al 23 aprile prossimi nel nostro Territorio"."Cogliamo la circostanza per rivolgere gli ๐š๐ฎ๐ ๐ฎ๐ซ๐ข ๐๐ข ๐›๐ฎ๐จ๐ง ๐ฅ๐š๐ฏ๐จ๐ซ๐จ al presidente, atutti i consiglieri provinciali eletti ma soprattutto a tutti i dipendenti dell'enteindispensabili in questa fase transitoria che ci riporterร alla rinascita delle Province".