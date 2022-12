Deserta l'asta per la locazione dell'immobile de "La terrazza sul mare"

È andata deserta l'asta per l'affidamento in locazione dell'immobile comunale denominato "La terrazza sul mare".Niente di nuovo dunque nel destino della la celebre ex Pizzeria da Felice, non essendo pervenute offerte.Troppo caro il canone di locazione richiesto o troppo duri i tempi, visti i rincari delle bollette di luce e gas ma anche dei costi vivi di materie prime e quanto altro occorra per la gestione di un ristorante, comprese ovviamente le spese del personale?Probabilmente i due fattori hanno inciso congiuntamente anche questa volta nel mancato affidamento dell'immobile.Di sicuro una terrazza vuota in quella posizione così " strategica ", per non dire fortemente suggestiva, non è un bel vedere per la città, soprattutto d'estate; ma anche adesso , in questo inverno troppo buio per una Città la cui vocazione turistica dovrebbe non dovrebbe mai distrarsi ogni giorno dell'anno.