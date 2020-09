Dialoghi di Trani, oggi entra in scena la giornalista Giovanna Botteri

Venerdì 25 alle 17 sarà la geopolitica a entrare in scena con il dialogo online "Cina vs America: la sfida futura" con la giornalista Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Pechino, il giornalista di Repubblica Federico Rampini in collegamento dagli Usa e Giorgio Zanchini, voce storica radio Rai e conduttore di Quante Storie (Rai Tre). Le domande che gli ospiti si porranno sono tante, tra queste: Quali sono i teatri dello scontro tra gli Stati Uniti e la Repubblica Popolare Cinese? Nella competizione per il primato quali modelli di vita e comunità/società si confrontano e si scontrano? Quali scenari dobbiamo attenderci?