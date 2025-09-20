Dialoghi di Trani. <span>Foto credits</span>
Eventi e cultura

Agenda "Dialoghi di Trani", tutti gli appuntamenti del fine settimana

Un week end fra talk, loboratori e rassegne musicali

Trani - sabato 20 settembre 2025 6.25
Il primo week end dei "Dialoghi di Trani" sarà una occasione per orientarci e per riscoprire ancora di più ed insieme, il senso più autentico del nostro essere #Umanità.Attraverso le voci e le storie che si ascolteranno . saremo chiamati a confrontarci con le nostre fragilità e le nostre forze, a riscoprire il valore del dialogo come strumento per costruire ponti e non muri. Gli incontri di oggi non saranno semplici conferenze, ma occasioni preziose per guardarci dentro e intorno, per ritrovare quel filo comune che ci lega gli uni agli altri.

Gli appuntamenti di sabato 20 settembre:
  • Ore 11:00 Dialogo con Giuseppe Grieco, Amedeo Ansaldi e Santa Caltabiano. Viaggio con gli aforismi. Storia e caratteri di un genere letterario "clandestino". Massime, sentenze, calembour. L'aforisma – che afferma una verità, una regola, una norma di saggezza o una massima di vita – è la più significativa tra le forme brevi in prosa e si suddivide al proprio interno in svariati sottogeneri, che rispondono ciascuno a regole proprie. A cura del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - ETS. In collaborazione con Club UNESCO sezione di Trani e AIPLA - Associazione Italiana per l'Aforisma. Luogo: Biblioteca comunale G. Bovio (Sala Ronchi)
  • Ore 18:00. Incontro con gli autori con Antonella Maggi, Salvatore Maurizio Moscara, Alessandro Attolico, Lidia Vicchio e Alessandro Cobianchi . Non è stato il mare. Né a Cutro. Né altrove. Né prima. Né dopo. Questo libro è una testimonianza, un grido, un impegno. Si schiera dalla parte degli ultimi, di chi non ha più voce per raccontarsi. A cura del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - ETS. In collaborazione con Comune di Trani - Area Welfare, Associazione Periplo OdV - Ets e Comunità Oasi. Luogo: Biblioteca comunale G. Bovio (Cortile)
  • Ore 18:30. Presentazione della ristampa anastatica del libro di Luigi Ghirri con Adele Ghirri, Alessia Venditti, Piero Percoco e Andrea Laudisa . Viaggio in Italia. Un viaggio, la scoperta di un paese attraverso la lente della macchina fotografica e lo sguardo di un grande fotografo, rivela dettagli inaspettati e geometrie silenziose, lontano dai cliché turistici e disvela un territorio e la sua storia. Luogo: Dimore Marinare
  • Ore 19:00. Incontro con l'autore con Michele Rossi, Alessandro Attolico, Marco Galiano e Valeria Sallustio . Le voci silenziate dell'accoglienza. Il libro raccoglie le testimonianze di quasi 400 migranti e 200 operatori. Quali ostacoli incontrano? Qual è il vero volto dell'accoglienza in Italia? A cura del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - ETS In collaborazione con Comune di Trani - Area Welfare e Comunità Oasi 2. Luogo Biblioteca comunale G. Bovio (Cortile)
  • Ore 20:00 Laboratorio. Sotto lo stesso canto. Un progetto che attraverso l'esperienza della musica e, nello specifico, della coralità, mira a consentire ai partecipanti di rinnovare l'intima connessione con i propri Paesi di origine, creare o consolidare relazioni positive, favorendo processi di integrazione. A cura del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - ETS. In collaborazione con Comune di Trani - Area Welfare e Comunità Oasi2. Luogo Biblioteca comunale G. Bovio (Cortile)
  • Ore 21:00. Spettacolo Il Tango Delle Morgane. Liberamente ispirato al libro Morgane di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri, racconta l' "Umanità" di grandi personaggi femminili, da Moana Pozzi a Santa Caterina, da Emily Bronte al Grace Jones, Da Moira Orfei a Marina Abramovich e Shirley Temple. Le corsiste si sono supportate a vicenda dimostrando che tutte le donne hanno una possibilità di fare una scelta e la forza di esprimere tutta la loro libertà. In scena sette figure femminili, sette simboli dei Peccati capitali, sette esempi dell'umana dannazione, che, dopo aver vissuto esperienze di violenza fisica o psicologica, hanno saputo reagire. A cura del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - ETS. In collaborazione con Associazione culturale Marluna Teatro. Luogo. Sporting Club Trani
  • Ore 21:00. Rassegna musicale. Opificio musicale 2025. Amami Alfredo . Le più belle arie d'opera del repertorio operistico ottocentesco per quintetto d'archi, soprano e mezzosoprano. Musiche di Rossini, Puccini, Bizet, Verdi, Mascagni, Massenet, Ponchielli, Cilea, Offenbach, Saint-Säens. Ensemble strumentale Associazione AlterAzioni. Soprano Miryam Marcone. Mezzosoprano Giulia Diomede. Luogo: Lega Navale. Gli appuntamenti del 21 settembre:
Gli appuntamenti di domenica 21 settembre:
  • Ore 11:00. Laboratorio. Biblioteca dei libri viventi. Libri non da sfogliare ma con cui parlare, perché sono persone in carne e ossa; i libri viventi sono i corsisti del CPIA e raccontano una storia che può partire da un aspetto della propria identità che li ha portati a subire pregiudizi e discriminazioni , oppure un pezzo di storia vissuta. I Libri raccontano se stessi, mettendosi in gioco per rispondere francamente alle domande dei lettori. Ogni lettore può scegliere un Libro, uno alla volta, per una conversazione di circa mezz'ora. A cura del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - ETS. In collaborazione con Rosa Maria Ciritella CPIA – BAT "Gino Strada" con i contributi del CPIA 1 BARI "Alessandro Leogrande". Luogo: Biblioteca comunale G. Bovio (Sala Maffuccini)
  • Ore 11:30. Incontro con l'autore con Mons. Leonardo D'Ascenzo, Francesco Giorgino e Giancarlo Fiume Giubilei. Che significato ha il Giubileo per credenti e non? Qual è la relazione esistente tra gli Anni Santi e i contesti sociali, politici, economici, culturali dal Medioevo al Terzo Millennio? Quali media hanno raccontato nei decenni questi grandi eventi di fede e di popolo? Quale rapporto ha sviluppato la Chiesa con la Comunicazione? A cura dell'Associazione Avvocati Lavoristi. Luogo. Biblioteca comunale G. Bovio (Sala Ronchi)
  • Ore 17:00. Incontro con l'autore con Paolo Regina e Giulia Baldini. I collezionisti: la prima indagine di Gaia Innocenti. Il vicequestore Gaia Innocenti, una poliziotta da un oscuro passato che nasconde un segreto inconfessabile. Uscita dal commissariato, ogni sera la vicequestore Innocenti diventa Tania Neri, volontaria di Articolo 2, associazione che si occupa di sfamare e accogliere i senzatetto della regione. Eppure, qualsiasi identità Gaia assuma, un'ombra segue ogni suo passo. Un'ombra che chiama sangue e furore, decisa a non rimanere confinata nel passato. A cura del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - ETS. In collaborazione con il Comitato Dante Alighieri – Sezione di Trani. Luogo: Biblioteca comunale G. Bovio (Sala Ronchi)
  • Ore 18:00. Incontro con l'autore con Onofrio Pagone e Daniele Maria Pegorari. L'Umanità in Pasolini. Ceneri e gioventù. Il marxismo tragico nella poesia di Pasolini. Parlare di Pasolini "poeta civile" significa affrontare pressoché tutta la sua opera e rischiare di essere fagocitati nel vortice dei richiami intratestuali, dei processi di revisione ideologica, della complessità dei testi, delle vicende italiane che si affastellano tra cronaca e politica, dalla Resistenza ai movimenti di contestazione degli anni Settanta. Eppure rinunciare a descrivere il percorso dei suoi versi vorrebbe dire consegnare questo autore all'iconografia del genio scandaloso e del profeta inascoltato. A cura del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - ETS. In collaborazione con il Comitato Dante Alighieri – Sezione di Trani. Luogo. Biblioteca comunale G. Bovio (Sala Cineforum)
  • Ore 19:00. Dialogo con proiezione con Luciano Toriello, Felice Sblendorio, Daniela Marcone, Giovanni Dello Iacovo, Alfredo Fabbrocini e Luigi Lupo. Il sangue mai lavato. Il 31 marzo 1995, due colpi di pistola spezzano la vita di Francesco Marcone, il Direttore dell'Ufficio del Registro di Foggia – Ministero delle Finanze. "Il sangue mai lavato" scava in questa pagina oscura e unica della storia italiana, ricostruendo i fatti e il percorso tortuoso delle inchieste, attraverso trent'anni di materiale d'archivio e testimonianze dirette dei protagonisti. A cura del Centro di Servizio al Volontariato San Nicola - ETS. In collaborazione con Associazione Archivio MAD – Memorie Audiovisive della Daunia e Libera Puglia. Luogo: Biblioteca comunale G. Bovio (Sala Cineforum)
  • Ore 19:30 Incontro con l'autore con Pasquale Casillo, Giuseppe De Bellis e Andrea Prencipe. Il cavaliere artificiale: Italo Calvino e la memoria del futuro. Il "Metodo Calvino" è la chiave appropriata per comprendere l'era che viviamo, anch'essa fatta di opposti, di benessere diffuso e di tremende disuguaglianze; di profondo, rapidissimo cambiamento e della resistenza umana allo stesso. Luogo: Palazzo Beltrani (Terrazza Santorsola)
  • Ore 21:00. Rassegna musicale. Opificio musicale 2025. String quartet Camerata Musica featuring Violino Sigrid Kuulmann, Violino Elisabeth Härmand, Viola Johanna Vahermägi, Violoncello Andreas Lend, Piano Liuba Gromoglasova. Musiche di Arvo Pärt "Psalom" and "Fratres", Tõnu Kõrvits "Estonian spiritual folk tunes", Edvard Grieg String Quartet No. 1 in g minor, Op. 27, Artur Lemba Piano Quintet e Heino Eller "Homeland Tune". A cura della Fondazione Paolo Grassi. Luogo. Palazzo Beltrani
  • Dialoghi di Trani
