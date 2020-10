Differenziata, Bottaro bis, bollettino covid: tornano le pagelle

: l'alunno ha buoni propositi, ma non riesce ancora a fare ordine. Può e deve fare meglio.Una partenza più volte negli anni annunciata dall'Amiu anche sotto diverse amministrazioni (la Pap, raccolta differenziata porta a porta, era cominciata qualche anno fa solo in fase sperimentale in una piccola zona della città), rinviata con le più disparate motivazioni, tanto da far divenire la città fanalino di coda nelle classifiche dei Comuni "virtuosi".Poi qualche giorno fa il "semaforo verde", fra mille dubbi e proteste. Ed è stata subito lotta fra mastelli e carrellati, fra buste gialle e verdi (no, quelle nere no!), fra condòmini e condomìni, fra famiglie e singol, fra pannoloni e cozze. Diamogli qualche altro giorno.o Bottarobis, quasi un latinismo, volere o volare, insomma fate vobis, tanto il voto glielo ha dato il popolo sovrano. Un bel 65 per cento di consensi tranesi, da non paragonare con il massimo dei 60 sessantesimi del vecchio ordinamento scolastico, che lo confermano alla guida della città e che tradotti fanno un buon 6 e mezzo. I compiti a casa sono parecchi. In fondo, come si dice, gli esami non finiscono mai e Amedeo ne ha numerosi ancora da affrontare. A cominciare dalla squadra di assessori che, Partiti e segretari permettendo (già rinviata la riunione di maggioranza di mercoledì), sceglierà.una volta, un'epoca addietro, c'era Radio Londra a dare le ultimissime. E tutti ad ascoltare il bollettino di guerra. Ora la gente attende il "Bollettino Covid". Non si tratta di ironizzare sull'argomento, ma di registrare malgrado tutto la popolarità di un appuntamento quotidiano molto atteso. Da tutti. Quello regionale, in particolare, che i giornalisti ricevono e che poi ribattono immediatamente su siti e testate, diventa subito oggetto di commenti e dibattiti sulle chat. Quanti oggi a Trani? Dove? Chi? Di più ad Andria? E a Barletta? Ma è vero che quello, e quell'altro?Ne ha parlato la collega Stefania De Toma nei giorni scorsi sulle nostre pagine. La chiamavano "sezione blu" per via dell'azzurro che ricopre pareti e inferriate, forse un'idea di cielo per i detenuti in regime di massima sicurezza cui un tempo era destinata. "Una vergogna", per il Garante pugliese per i diritti dei detenuti, che ha annunciato il definitivo allontanamento dalla dimensione di degrado di quella struttura, con celle troppo piccole e bagni a vista, in condizioni di assoluta precarietà igienica e sanitaria, annientando decisamente la dignità di trattamento dei detenuti, che saranno trasferiti in un nuovo padiglione, attiguo alla struttura penitenziaria, i cui lavori sono appena terminati.