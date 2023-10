Dimensionamento scolastico, la giunta comunale delibera la riorganizzazione

Con una delibera di giunta comunale del 28 settembre, avente per oggetto il "Piano di dimensionamento della rete scolastica per l' a.s. 2024/25", è stata espressa "la volontà dell'Amministrazione di attuare la seguente azione di riorganizzazione in alternativa all'ipotesi regionale: III Circolo didattico "D'Annunzio" fusione delle due istituzioni scolastiche "Rocca-Bovio-Palumbo".La proposta della Regione Puglia propone per il Comune di Trani aveva invece la seguente ipotesi di riorganizzazione: "Verticalizzazione del 1^ Cd De Amicis in Istituto comprensivo, mediante l'accorpamento delle classi di scuola secondaria di primo grado "Rocca" attive nel plesso di Via Tasselgardo n. 1; Verticalizzazione del 3^ Cd D'Annunzio in Istituto Comprensivo, mediante l'accorpamento delle classi di scuola secondaria di primo grado "Bovio-Palumbo" attive nel plesso di Corso Imbriani n. 233".Com'è noto, rispetto alle 627 istituzioni scolastiche attualmente attive in Puglia, per l'a.s. 2024/25 sono previste in totale 569 autonomie con un posto di dirigente scolastico e direttore dei servizi generali e amministrativi con contratto stabile, ovvero 58 istituzioni scolastiche in meno rispetto alle attuali.Come si è giunti alla decisione contenuta nella delibera: nel testo si legge che "il Comune di Trani il 6 settembre 2023 ha convocato rispettivamente i Dirigenti Scolastici delle scuole del primo ciclo d'istruzione e le Organizzazione Sindacali al fine di accogliere le istanze di coloro che a vario titolo sono coinvolti nel processo". Dal tavolo di confronto "con i dirigenti scolastici, la maggioranza ha espresso la condivisione della proposta di accorpare il 3° C.D. "D'annunzio" con la S.S.1° G. Rocca Bovio Palumbo anche in considerazione delle indicazioni presenti nelle Linee guida regionali secondo cui, le proposte di mantenimento dell'attuale assetto saranno considerate inconferenti e delle specifiche esigenze e valutazioni rispetto all'impatto sociale che ogni scelta comporta dal punto di vista culturale ed educativo; dal tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali, laddove le sigle presenti hanno espresso parere contrario al Piano di dimensionamento scolastico; l'Amministrazione comunale in virtù della visione strategica già approvata dalla Regione Puglia rispetto all'accorpamento in un'unica Istituzione Scolastica della scuola S.S.1° G. Rocca Bovio Palumbo, al fine di rinforzare il senso di appartenenza dei suoi abitanti, del loro senso di comunità in un'ottica di eterogeneità, inclusione e senso di appartenenza, considerando altresì l'espansione edilizia che sta investendo la zona centro cui afferisce il 1° Circolo Didattico De Amicis, propone in alternativa all'azione di riorganizzazione avanzata dalla Regione Puglia, l'accorpamento del 3° Circolo Didattico "D'Annunzio" con la S.S.1 "Rocca Bovio Palumbo", deliberando dunque in tal senso.