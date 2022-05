Disastroso incidente sulla Trani-Corato, due morti e un ferito

E' di due morti e un ferito il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina, domenica 22 maggio, nell'agro a ridosso della provinciale Trani-Corato, in contrada Casalicchio, dove sono coinvolti due veicoli aerei ultraleggeri. Dalle prime e frammentarie informazioni che giungono in redazione i due velivoli, per cause ancora da chiarire, si sarebbero scontrati finendo rovinosamente su un terreno.Sono in corso le operazioni di soccorso.Seguono aggiornamenti.