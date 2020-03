Disattivato il reparto di pediatria dell'ospedale di Bisceglie

L'area sarà attrezzata, a seguito di sanificazione, per accogliere pazienti affetti da Coronavirus

Il reparto di pediatria dell'ospedale civile "Vittorio Emanuele II" è stato temporaneamente disattivato. Le operazioni si sono tenute nella giornata di venerdì 27 marzo.La disposizione si è resa necessaria per consentire l'utilizzo dei relativi spazi, che a seguito di opportuna sanificazione saranno adibiti all'accoglimento di pazienti affetti da Coronavirus.Il nosocomio biscegliese, secondo il piano straordinario voluto dal presidente della regione Puglia Michele Emiliano, sarà in grado di sostenere l'urto massimo di cento posti letto per degenti positivi al Covid-19, ventotto dei quali di terapia intensiva.