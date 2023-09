Divise da lavoro: su "gonna o pantaloni" non sempre decide l’azienda

Il modo di approcciarsi all'abbigliamento in generale è stato, negli ultimi anni, interessato da una vera e propria rivoluzione. Questi cambiamenti hanno riguardato anche il mondo dell'abbigliamento in contesti professionali e delle divise da lavoro.

L'importanza di abbracciare la propria individualità

Inclusività totale

PUBBLIREDAZIONALI

Rispetto al passato capita sempre più spesso che, pur scegliendo la linea estetica delle divise – e al riguardo segnaliamo che sul negozio online Fullgadgets.com , specializzato in abbigliamento personalizzabile, se ne possono vedere alcuni esempi –, le aziende lascino al personale la libertà di decidere se lavorare con la gonna o i pantaloni.Questo accade anche in un settore come quello dei voli, che riesce da sempre a far parlare nel momento in cui si chiama in causa il(le polemiche degli ultimi anni sulle divise di Alitalia sono un esempio lampante).Attenzione, però: non sempre a dominare la scena sono critiche e polemiche. Può capitare, come dimostra la decisione presa lo scorso autunno da, che si alzino anche degli applausi.Nel settembre 2022, laha ufficializzato una decisione storica.Quale di preciso? La possibilità, perdi andare oltre alle classiche regole che impongono la gonna alle prime e i pantaloni ai secondi, e di, dall'identità di genere e dalle scelte concretizzate ogni giorno in merito all'espressione dello stesso.Questa rivoluzione, annunciata, ai tempi, tramite un comunicato stampa, ha riguardato pure il personale di terra.Nel comunicato divulgato lo scorso anno da- il cui personale veste capi disegnati dalla compianta Vivienne Westwood, una delle donne più eclettiche e geniali della moda contemporanea - si parlava dell'importanza, per ciascuna persona, di abbracciare la propria individualità e di avere la possibilità di essere se stessa sul luogo di lavoro.La svolta appena citata si è andata ad aggiungere, nel 2022, ad altre innovazioni nelle linee guida estetiche esistenti da tempo. Già da diversi anni, infatti, iL'idea di base della compagnia britannica, come ricordato più volte nel corso dei numerosi articoli che, lo scorso anno, si sono soffermati su queste novità, è da sempre quella disul luogo di lavoro,(cosa che può accadere, per esempio, passando ore e ore sui tacchi).Ilè da leggere nell'ambito di un trend che vede l'inclusività nella moda come un pilastro fondamentale. Quello che si sceglie di indossare, infatti, non è più frutto del desiderio di apparire semplicemente seduttivi o eleganti, ma un mezzo per esprimere la propria unicità e per mandare messaggi di impatto a livello sociale.L'inclusività, però, non riguarda solo la moda. Ancora una volta, Virgin Atlantic ci offre una grande lezione. La compagnia UK, dallo scorso anno, ha introdotto una gender identity policy totalizzante.Il personale può infatti scegliere quali pronomi far comparire sui badge da utilizzare sul luogo di lavoro. Le cose sono cambiate anche per iQuesti ultimi hanno la possibilità,(significa né Mr né Mrs), questo a patto di poter esibire un passaporto con contrassegno che fa riferimento al genere neutro.Non c'è che dire: un mondo rigoroso come quello dell'abbigliamento da lavoro sta vivendo venti di rivoluzione e di esaltazione dell'unicità di ogni persona.