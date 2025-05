Domani a Trani la donazione di sangue da parte degli ingegneri

Promuovere la cultura della donazione del sangue attraverso l'esempio diretto: è con questo spirito che l', in collaborazione con lae le sedi comunali dell', organizza una, aperta a tutti gli ingegneri.L'iniziativa si svolgerà, nei centri trasfusionali di(ospedale Mons. R. Dimiccoli, Viale Ippocrate, 15),(ex ospedale, Corso Don L. Sturzo angolo Viale Padre Pio) e(ospedale Lorenzo Bonomo, Viale Istria). Con questo gesto concreto di solidarietà, gli ingegneri vogliono lanciare un messaggio chiaro: donare il sangue è un dovere civico e un atto di grande valore umano. Ogni goccia può fare la differenza per chi lotta ogni giorno in ospedale.«Donare il sangue è un gesto semplice ma di enorme valore» spiega, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Bat. «È un modo per restituire alla collettività un po' di quello che ogni giorno riceviamo e, come Ordine professionale, sentiamo il dovere di promuovere valori di solidarietà e impegno civico tra i nostri iscritti e nella società in cui viviamo».La raccolta è rivolta sia a donatori già attivi, anche iscritti ad altre associazioni, sia a nuovi donatori che desiderano iniziare questo percorso di altruismo. «L'estate è quasi arrivata, portando con sé il sole, le vacanze e i momenti di relax. Ma è anche un periodo in cui le riserve di sangue nei nostri ospedali scarseggiano. È qui che l'aiuto di tutti può fare la differenza» spiega la dottoressa, dirigente medico di Medicina trasfusionale della Asl Bt.Oltre alle tre tappe previste nei co-capoluoghi di provincia, sarà possibile donare anche negli altri comuni della Bat: scansionando il QR Code presente sulla locandina, si potranno consultare le date e i luoghi in cui sarà possibile partecipare alla raccolta sangue su tutto il territorio provinciale. «La donazione di sangue è un gesto semplice ma fondamentale per garantire la salute e il benessere delle persone in difficoltà» ha detto, presidente dell'Avis Provinciale Bat. «Ringraziamo l'Ordine degli Ingegneri per il suo impegno e siamo certi che questa iniziativa è un ottimo esempio di solidarietà e di responsabilità sociale che riguarda tutta la comunità».