Domani chiusa la scuola elementare Petronelli per sanificazione

Potranno già tornare quasi certamente nella giornata di lunedì tra i banchi i bambini cui è possibile frequentare la scuola in presenza: i genitori sono stati avvisati della sospensione di domani delle lezioni a causa del risultato positivo al tampone covid-19 di una dipendente tra il personale Ata. Intanto anche per loro domani le lezioni avverranno in didattica a distanza.