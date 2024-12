L'8 dicembre a Trani "La sagra del panino con la carne" di Tom e Fatum

Domani,, 8 dicembre, a partire dalle 18:00, Tom e Fatum hanno organizzato insieme "La Sagra del Panino con la Carne".Il Natale si avvicina, e Tom e Fatum sono pronti a inaugurare il periodo più magico dell'anno con un evento speciale, presentando la "Sagra del Panino con la Carne"!A partire dalle 18:00, in Piazza Tomaselli, prenderà il via una serata speciale grazie alla collaborazione tra il team di Tom e Fatum, il Comune di Trani e la macelleria Forni.Protagonisti assoluti della serata saranno i panini con porchetta e braciola, preparati con la qualità che da sempre contraddistingue la macelleria Forni.Il ticket per il panino avrà un costo di 5€, mentre birra e aperitivi saranno curati dai ragazzi di Tom e Fatum, sempre pronti a soddisfare ogni gusto.A rendere la serata ancora più speciale saranno i Billie Hard Band in versione Christmas.Un'occasione perfetta per trascorrere una domenica speciale e immergersi finalmente nel Natale, tra cibo e musica.Appuntamento Domenica 8 Dicembre alle 18:00 in Piazza Tomaselli per vivere un assaggio del Natale nel cuore di Trani.Per maggiori informazionicontattare il numero: +393200634532