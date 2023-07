Domani sera tutti invitati alla festa per i 2 anni del caffè Corsaro: musica live e la gioia di un progetto sociale vincente

Si festeggiano due anni di Caffè Corsaro, un progetto voluto dall'Asl e dalle cooperative sociali come "Campo dei Miracoli" e "Questa Città" e con la collaborazione di Legambiente e Scuola Corsara che vede protagonisti ragazzi in difficoltà ai quale viene data ogni giorno un opportunità non solo socio-riabilitativa attraverso veri e propri inserimenti lavorativi, e quindi continue occasioni di acquisire sempre nuove autonomie e competenze spendibili per il loro futuro.Due anni di progetto in cui i risultati sono stati più che sorprendenti, il tutto reso ancora più inclusivo insieme all'apertura del Centro Diurno Cogestito "Casa del fare Assieme" che ha fatto sì che si realizzasse ormai una bellissima realtà nel cuore di Trani immersa nel verde, con tutte le iniziative e i laboratori organizzati in quest' anno.A tal proposito, Venerdì 21 luglio tutto questo verrà festeggiato per il secondo anno consecutivo, con un evento imperdibile per chi volesse trascorrere una serata in spensieratezza e allegria, insieme ai nostri ragazzi, il tutto condito da tanta musica live con il gruppo Interno 12 e birra SBAM (prodotta anch'essa da un birrificio sociale).