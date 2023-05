Domenica 7 maggio "l'araldo annuncerà le nozze fra Manfredi ed Elena"

"Il 7 maggio partiamo con l'annuncio. L'araldo andrà per le vie del borgo ad annunciare le Nozze di Re Manfredi con la Principessa Elena Comneno": l'associazione culturale Trani Tradizioni ha programmato per domenica 7 maggio la prima parte della settimana medievale, che prevede appunto l'annuncio de Le Nozze di Re Manfredi. Per le vie cittadine, sarà l'Araldo a cavallo, accompagnato da un gruppo di timpanisti, cavalieri e sbandieratori, ad annunciare le Nozze del Re con la Principessa Elena Comneno d'Epiro.Il corteo storico prevede infatti la partecipazione di figuranti, cavalieri, sbandieratori nell'ambito del programma de la "Settimana Medievale XVIII edizione" con il patrocinio del Comune di Trani, e girerà per le strade della città dalle 19.30 di domenica prossima a partire dal raduno in Piazza Re Manfredi attraverso un percorso lungo via Fra Diego Alvarez, via Mario Pagano, via Maraldo, via Amedeo, corso Regina Elena, via G. Bovio, piazza Della Repubblica, via Mario Pagano, piazza Libertà, via Ognissanti, piazza sedile San Marco, via Prologo, piazza Cesare Battisti, via San Nicola, piazza Mons. Addazi, piazza Duomo, piazza Re Manfredi.