Domenica mattina con black out a Trani, senza corrente la zona nord

Dopo continui sbalzi di corrente, la stessa è stata parzialmente ripristinata alle 12.10 ritornando a funzionare solamente gli elettrodomestici a bassa tensione. Sono ancora in corso interventi da parte dei tecnici.Domenica mattina senza corrente per la zona nord di Trani, più precisamente il tratto di via Barletta e via Papa Giovanni: i tecnici dell'Amet stanno cercando di individuare il guasto avvenuto a partire dalle ore 11 circa. Ovviamente, dato il perdurare della situazione, diversi cittadini, soprattutto per attività commerciali o per l'impossibilità per persone anziane o disabili di utilizzare ascensori, è stata segnalata una serie di disagi.