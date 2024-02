Donna investita da una moto su via Giovanni Falcone, circolazione bloccata

È ancora tutta da chiarire la dinamica dell'investimento avvenuto questa sera, giovedì 8 febbraio, intorno alle 18.30, in via Falcone. Coinvolta una donna investita da una motocicletta che viaggiava verso il centro cittadino: il conducente ha preso in pieno la sventurata per poi tamponare contro un'altra auto che viaggiava in direzione opposta scivolando violentemente al suolo per poi finire contro una terza auto.La donna rimasta ferita gravemente è stata soccorsa dapprima dai passanti e poi dai sanitari giunti nel frattempo sul posto. Intervenuta anche la Polizia Locale insieme ai Carabinieri per regolamentare il traffico: la circolazione è bloccata sul tratto di strada interessato (dall'altezza del sottopasso fino al Palazzetto dello Sport) per consentire tutti i rilievi del caso.