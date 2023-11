Donna investita sulle strisce nei pressi della scuola De Amicis

Sembrerebbe fortunatamente "solo" una frattura al piede la conseguenza dell'investimento di una donna nella tarda mattinata a Trani, nei pressi della scuola De Amicis, all'incrocio di via Nicola De Roggiero. Intervenuti sul posto una pattuglia della Polizia Locale per effettuare i rilievi del caso e stabilire la dinamica dell'incidente - non si sa se a causa di una distrazione o del cattivo tempo - e un mezzo del 118, intervenuto non solo per i primi soccorsi, ma soprattutto per tranquillizzare la signora, comprensibilmente spaventata. Grande spavento, ovviamente, anche per il conducente dell'auto, che ha prestato i primi soccorsi alla signora.D'obbligo sottolineare la frequenza di questi incidenti soprattutto sulle strisce pedonali, che troppo spesso, invece di costituire un passaggio di sicurezza per potervi i pedoni , abitualmente ignorate dagli automobilisti finiscono per diventare i transiti più pericolosi. E, ovviamente senza riferirsi all'incidente avvenuto oggi, è opportuno ricordare che guidare distratti soprattutto dall'uso dei telefoni cellulari, anche in città e anche a bassa velocità, può essere causa di incidenti con conseguenze anche molto gravi. Per non parlare della fretta e del non rispetto dei limiti di velocità o delle precedenze.