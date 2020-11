Donne tranesi ai vertici, giovani consiglieri, stelle che brillano, ma anche piccole gang e Lampara che crolla

Della serie "Donne tranesi che valgono": la dott.ssa Giacinta Serlenga, l'amica Gia per tutti noi ragazzi felici degli anni '80, non soltanto brilla come magistrato del Tar Puglia, ma è anche diventata la nuova Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi (dopo esserne stata vice presidente). Un incarico davvero prestigioso, a livello nazionale, che viene assunto da una donna tranese. Che ha dichiarato: "La sfida a questo giro si gioca su due livelli - ha dichiara la neo Presidente - coesione interna e sfida comunicativa all'esterno, con l'obiettivo di avvicinare i cittadini alla giustizia amministrativa".Della serie "Donne tranesi che valgono/bis": la giovanissima concittadina dott.ssa Grazia De Gennaro è la responsabile dell'ufficio Comunicazione della Maiora, ed è stata invitata ad illustrare nell'Aula della Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano la strategia di comunicazione utilizzata Maiora Despar Centro Sud durante la prima ondata della pandemia. La sua presenza per illustrare una "Lezione manageriale: Comunicare ai tempi del Covid 19: strategia integrata di comunicazione aziendale". E' stata una "grande opportunità di visibilità – ha dichiarato Grazia - per un'azienda del Sud che ha tutti i numeri e le competenze per essere annoverata tra le eccellenze del Retail nel Centro Sud Italia".– Nella destra tranese è il nuovo che avanza. Meno Male. Neo eletto e capogruppo di Fratelli d'Italia, ha fatto immediatamente sentire la presenza sua e dunque dell'opposizione intervenendo su temi diversi come differenziata, sicurezza, turismo, sanità. Ma sempre con voce dal tono pacato, sobrio ed educato. Voce di chi, come egli stesso dice, "tra le mani stringe atti amministrativi e non spade". Non toni da arena ordunque per Ferri, che crescerà: "In fin dei conti sono stato eletto per fare l'amministratore non l'intrattenitore".: Per Casa Sgarra e Quintessenza brilla la Stella nella Guida enogastronomica più famosa d'Italia, ma splende anche la Forchetta del gambero rosso, quest'ultima insieme a Le Lampare al Fortino: Trani è davvero la capitale della ristorazione di Puglia, ed insieme a loro è l'intera categoria presente in città a farsi valere sempre più. Umiltà, impegno, genialità, gli ingredienti base di queste eccellenze.ingiustificabili, non giudicabili, piccoli criminali crescono nelle strade semideserte del tardo pomeriggio pandemico, incivili ed arroganti, soprattutto figli…dei loro stessi genitori.il voto è per coloro i quali hanno permesso che tutto questo. Ma che hanno ancora un margine di recupero. Ma è possibile che La Lampara sia stata lasciata finire in quella maniera, in un cumulo di macerie abbandonate all'incuria del tempo e soprattutto dell'uomo? Chi l'ha permesso, perché non si è evitato? E' possibile rimettere in piedi struttura e gestione? Insomma, qual è il problema?